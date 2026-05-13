WTA Rom: Iga Swiatek fegt über Jessica Pegula hinweg ins Halbfinale

6:1 und 6:2. Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Rom für den Viertelfinalerfolg über Jessica Pegula nur etwas mehr als eine Stunde benötigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 14:25 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek zeigte eine starke Leistung

Iga Swiatek scheint rechtzeitig vor den am 24. Mai beginnenden French Open in Form zu kommen. Die Weltranglistendritte stürmte am Mittwoch durch einen beeindruckenden 6:1 und 6:2-Erfolg über Jessica Pegula ins Halbfinale des WTA-1000-Turniers von Rom.

Swiatek, die schon in den Runden zuvor gegen Naomi Osaka und Elisabetta Cocciaretto brilliert hatte, ließ Pegula am Campo Centrale überhaupt keine Chance und gewährte der US-Amerikanerin keinen einzigen Breakball. Nach nur 67 Minuten verwandelte die sechsfache Major-Siegerin ihren zweiten Matchball.

In der Vorschlussrunde trifft Swiatek, die in Rom ihren ersten Saisontitel jagt, auf Elena Rybakina oder Elina Svitolina. Im Halbfinale der oberen Hälfte werden sich Coco Gauff und Sorana Cirstea gegenüberstehen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom