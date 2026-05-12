"Gruppe völlig Gestörter": Siegemund schießt gegen Zuschauer in Rom

Laura Siegemund hat in Rom mit einer Wutrede gegen übergriffige Zuschauer für Aufsehen gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 10:29 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund nahm sich kein Blatt vor den Mund

Trotz des Erstrundenerfolgs in der Doppel-Konkurrenz von Rom war Laura Siegemund am Montag verärgert. "Ich wollte einfach nur mein Doppel spielen, wir haben das gut gemacht", sagte die Deutsche, die an der Seite von Vera Zvonareva gegen Miyu Kato und Andreja Klepac mit 7:5 und 7:6 (4) gewonnen hatte, nach dem Match im “Sky"-Interview. ”Aber das geht völlig unter."

Der Grund für Siegemunds Ärger? "Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein, labert dich am Seitenwechsel zu oder wenn du am Handtuch bist", tobte die 38-Jährige, die sich nach dem verwandelten Matchball eine verbale Auseinandersetzung mit einem Zuschauer geliefert hatte.

Siegemund: “Diese Leute brauchen einen Arzt”

“Das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Das macht das alles so kaputt. Leute schreien mitten im Spiel rein. Das sind Leute, die müssen von der Security abtransportiert werden. Die gehören nicht auf so eine Tennisanlage”, forderte Siegemund. Als erste Maßnahme müsse man solchen Zuschauern “einfach das Ticket” wegnehmen.

Schon in ihrer Einzelpartie gegen Karolina Pliskova am Sonntag habe es einen ähnlichen Vorfall gegeben, berichtete Siegemund. Mitten Im Ballwurf habe jemand die ehemalige Weltranglistenerste, die laut Siegemund anschließend einen Doppelfehler servierte, aus dem Konzept gebracht. “Das ist doch schlecht, so etwas geht doch nicht.”

Das Problem ist nicht neu

Der Verdacht liegt nahe, dass besagte Personen Sportwetten auf das jeweilige Match abgeschlossen haben. “Diese Idioten, die wetten, wo du genau merkst: Das geht über alle Grenzen hinweg. Die reden Sachen herein, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun”, beschrieb Siegemund die Situation als “beängstigend”.

Vor Ort sei dieses Phänomen “nur in Rom” zu beobachten, meinte Siegemund. Via Social Media sehen sich Tennisspieler des Öfteren mit Hassnachrichten konfrontiert. Auch Siegemund sah am Montag einen Zusammenhang: "Das sind die Leute, die dir auf Instagram schreiben: 'Ich bring deine Familie um, ich wünsche deiner Familie, dass sie an Krebs stirbt.'''

Das Doppel-Tableau in Rom