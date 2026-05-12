WTA Rom: Halbfinale! Gauff gewinnt fantastische Match gegen Andreeva

Coco Gauff ist mit einem 4:6, 6.2 und 6:3 gegen Mirra Andreeva in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 21:33 Uhr

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© Getty Images Cococ Gauff steht in Rom im Halbfinale

Was war das für ein wunderbares Tennismatch, das sich Coco Gauff und Mirra Andreeva da auf dem Campo Centrale in Rom geliefert haben! Nicht nur von der Qualität der Ballwechsel her, die im Verlauf der Partie immer höher wurde. Nein, auch der Spannungsbogen hielt die Fans auf den Tribünen in Atem.

Denn Gauff startete nach dem verlorenen ersten Satz so richtig durch, schien beim Stand von 5.1 im dritten Durchgang schon auf dem sicheren Weg zum fünften Sieg im fünften Duell mit Andreeva. Aber so einfach wollte sich die Russin nicht geschlagen geben. Andreeva wehrte bei 2:5 den ersten Matchball ab (mit eigenem Aufschlag), im Spiel danach den zweiten. Dabei zeigte Gauff ihre herausragenden Defensiv-Qualitäten, Andreeva drückte aufs Tempo.

Gauff nutzt fünften Matchball

Nach 2:11 Stunden Spielzeit missglückte Andreeva ein Stopp, es gab den nächsten Matchball fr Gauff - die aber eine Vorhand unbedingt hinter die Linie setzte. Chance Nummer vier wehrte Andreeva mit einem mutigen Angriff ab. Am Ende war es dann eine Rückhand ins seitliche Aus von Mirra Andreeva, die den Aufstieg der US-Amerikanerin besiegelte.

Im Halbfinale geht es nun gegen Sorana Cirstea, die ihren unglaublichen Lauf in Rom fortsetzen konnte. Cirstea hat ja die Turnierfavoritin Aryna Sabalenka besiegt - und setzte sich am frühen Dienstag gegen Jelena Ostapenko mit 6:1 und 7:6 (6) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



