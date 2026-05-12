WTA Rom: Halbfinale! Sorana Cirstea setzt Erfolgslauf mit Sieg über Jelena Ostapenko fort

Die 36-jährige Sorana Cirstea steht beim WTA-1000-Turnier in Rom sensationell im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 14:49 Uhr

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© Getty Images Sorana Cirstea gewann in zwei Sätzen

Sollte Sorana Cirstea ihr angekündigtes Karriereende noch einmal überdenken? Die 36-jährige Rumänin, die ihren Schläger am Ende der laufenden Saison an den Nagel hängen will, hat ihren starken Lauf beim WTA-1000-Turnier in Rom fortgesetzt und als erste Spielerin das Halbfinale erreicht.

Im Viertelfinale gewann Cirstea, die in Runde drei die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka besiegt hatte, gegen Jelena Ostapenko mit 6:1 und 7:6 (0). Nach dem schnellen ersten Satz musste die Rumänin im zweiten Abschnitt einen Satzball der Lettin abwehren, im Tiebreak machte Cirstea dann kurzen Prozess.

Im Halbfinale trifft Cirstea auf Coco Gauff oder Mirra Andreeva. Sollte die 36-Jährige auch dieses Match gewinnen und ins Endspiel einziehen, würde sie ihr Karrierehoch von Position 21 übertreffen.

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