WTA Rom: Sorana Cirstea schlägt sensationell Sabalenka!

Sorana Cirstea hat für die bislang größte Überraschung beim WTA-1000er-Turnier in Rom gesorgt: Die Rumänin schlug die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka nach einer eindrucksvollen Vorstellung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 18:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sorana Cirstea

Cirstea gewann ein hochklassiges Match am Ende nervenstark mit 2:6, 6:3, 7:5 und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere.

Dabei hatte zu Beginn alles nach einem entspannten Nachmittag für Sabalenka ausgesehen. Cirstea aber stellte sich im Laufe des Spiels besser auf Sabalenka ein, holte in Durchgang zwei gleich zwei Mal ein Break auf und ließ sich im dritten Durchgang auch nicht aus der Ruhe bringen, als sie beim 5:4 zum Match aufschlug, Sabalenka aber noch mal konterte und in dieser Phase keine Fehler machte. Cirstea breakte direkt im Anschluss erneut und servierte diesmal - trotz 15:30-Rückstand - zum Sieg aus.

Sorana Cirstea auf Abschiedstour - oder doch nicht?

Überhaupt spielt die Weltranglisten-27. in diesem Jahr noch mal groß auf, und das nach ihrer Ankündigung, dass die Spielzeit 2026 ihre letzte sein würde.

Ob sie bei dieser Entscheidung bleibt oder man sie noch umstimmen kann? Genau das wurde die 36-Jährige im On-Court-Interview gefragt. “Vielleicht - wenn ich dieses Turnier gewinne, würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken", erklärte sie lachend.

Bis dahin allerdings ist es noch ein Weg. Im Achtelfinale trifft Cirstea erst mal auf Linda Noskova.

Und Sabalenka? Fährt nach einer bislang starken Saison mit einem Fragezeichen nach Paris - auch was ihren Körper angeht. Sie musste sich in Durchgang drei behandeln lassen.

Zum Einzel-Draw der Damen