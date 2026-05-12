WTA Parma: Lilli Tagger nimmt Auftakthürde problemlos

Lilli Tagger hat beim WTA-125-Turnier in Parma souverän das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 16:36 Uhr

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© GEPA pictures Lilli Tagger siegte in zwei Sätzen

Lilli Tagger hat beim WTA-125-Event in Parma einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Die 18-Jährige, die zuletzt in Rom als Lucky Loser in Runde eins ausgeschieden war, besiegte die italienische Lokalmatadorin Noemi Basiletti in der ersten Runde mit 6:4 und 6:2.

Tagger, die ab dem 24. Mai in Roland-Garros erstmals im Hauptfeld eines Erwachsenen-Grand-Slam-Turniers spielen wird, erwischte gegen Basiletti einen Fehlstart und lag schnell mit 0:2 in Rückstand. Danach bekam die Österreicherin die Partie jedoch in den Griff und verwandelte nach 80 Minuten ihren ersten Matchball.

Im Achtelfinale wartet auf Tagger mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro die Nummer zwei des Turniers.

Das Einzel-Tableau in Parma