WTA Parma: Lilli Tagger verliert im Achtelfinale gegen Jessica Bouzas Maneiro

Lilli Tagger hat im Achtelfinale des WTA-125-Turniers von Parma eine klare Niederlage kassiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 18:59 Uhr

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© GEPA pictures Lilli Tagger verlor im Achtelfinale

Lilli Tagger ist beim WTA-125-Turnier in Parma im Achtelfinale ausgeschieden. Die 18-jährige Österreicherin, die sich zum Auftakt gegen Noemi Basiletti durchgesetzt hatte, verlor in der Runde der letzten 16 gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro 3:6 und 2:6.

Tagger, die ab dem 24. Mai in Roland-Garros erstmals im Hauptfeld eines Erwachsenen-Grand-Slam-Turniers spielen wird, legte gegen die Nummer zwei des Turniers mit einem Break zum 2:0 los. Danach lief bei der Österreicherin aber nicht mehr viel zusammen.

Jessica Bouzas Maneiro verwandelte nach nur 75 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum 6:3 und 6:2-Erfolg. Im Viertelfinale trifft die Spanierin auf die Schweizerin Susan Bandecchi.

Das Einzel-Tableau in Parma