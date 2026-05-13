WTA Rom: Svitolina bringt Sieg gegen Rybakina über die Ziellinie

Elina Svitolina ist mit einem 2:6, 6:4 und 6:4 gegen Elena Rybakina ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort trifft die Ukrainerin auf Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 22:47 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina steht in Rom im Halbfinale

Das war ein hartes Stück Arbeit für Elina Svitolina. Denn die Ukrainerin führte im dritten Satzes der Viertelfinal-Partie gegen Elena Rybakina schon mit 3:0 und 4:1. Und musste letztlich froh sein, dass sie den Sieg gerade noch über die Ziellinie bringen konnte. Nach 2:23 Stunden Spielzeit verwandlte Svitolina dann aber doch ihren ersten Matchball.

Die beeindruckendste Statistik des Abends? Elina Svitolina konnte 16 (!) Breakbälle abwehren.

Als Belohnung gibt es ein Halbfibal-Treffen mit Iga Swiatek. Die Polin scheint rechtzeitig vor den French Open wieder in Form zu kommen. Swiatek hatte am Nachmittag gegen Jessica Pegula keine Probleme, gewann mit 6:1 und 6:2.

Svitolina wieder mit der Nachtschicht

Die zweiet Halbfinal-Partie steht schon seit gestern fest. Denn da werden Coco Gauff und Sorana Cirstea aufeiannder treffen. Cirstea, die im Laufe des Turniers die Favoritin Aryna Sabalenka aus dem Tableau katapultiert und in der Runde der letzten acht gegen Jelena Ostapenko gewonnen. Gauff wiederum konnte eine mitreißende Partie gegen Mirra Andreeva in drei Sätzen für sich entscheiden.

Gauff und Cirstea werden ab 15 Uhr den Auftakt machen, Svitolina und Swiatek müssen sich gedulden: Das zweite Halbfinal-Match wurde erst nach der Partie zwischen Daniil Medvedev und Martin Landaluce angesetzt. Und die beginnt erst um 19 Uhr.

Hier das Einzel-Tableau in Rom