WTA Rom: Laura Siegemund unterliegt Karolina Pliskova

Beim WTA-1000er-Turnier in Rom hat Laura Siegemund das Achtelfinale verpasst. Gegen Karolina Pliskova unterlag die deutsche Nummer eins mit 1:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 22:16 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund feiert auch im Einzel immer wieder gute Erfolge.

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Für Laura Siegemund ist das zweite WTA-1000er-Sandplatzevent in diesem Jahr nach zwei Siegen beendet. Gegen Karolina Pliskova kassierte die 46. des WTA-Rankings eine deutliche Niederlage. Schnell lag Laura Siegemund mit 0:2 in Rückstand und konnte ein zwischenzeitliches Break nicht nutzen, um die Partie langfristig ausgeglichen zu gestalten. Karolina Pliskova blieb die dominante Spielerin und machte mit den folgenden vier Spielgewinnen den ersten Satz verdient zu.

Auch der zweite Durchgang begann für Laura Siegemund mit dem direkten Aufschlagverlust ungünstig, doch die 38-Jährige nahm Karolina Pliskova einmalig den Aufschlag zum 2:2 ab und konnte zumindest kurzzeitig auf Augenhöhe agieren, ehe Pliskova mit dem Break zum 4:3 die Weichen für den Sieg stellte.

Pliskova trifft auf Rybakina

Bereits im folgenden Aufschlagspiel Siegemunds hatte die frühere Weltranglistenerste fünf Matchbälle, machte jedoch erst bei eigenem Serve das Match endgültig zu. Im Achtelfinale trifft Pliskova, aktuell die 130 der Weltrangliste auf Elena Rybakina, die zuvor selbst einen ungefährdeten Sieg zum Achtelfinaleinzug feiern konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Rom