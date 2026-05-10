WTA Rom: Swiatek und Rybakina siegen deutlich

Iga Swiatek hat beim WTA-1000er-Turnier in Rom souverän das Achtelfinale Runde erreicht. Gegen Elisabetta Cocciaretto siegte die Polin deutlich 6:1 und 6:0. Auch Elena Rybakina und Naomi osaka feierten souveräne Erfolgen in Runde drei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 20:46 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek war in den letzten Jahren auf dem Sand sehr erfolgreich.

Hier gibt es das komplette Match von Iga Swiatek Re-Live im Ticker

Starker Auftritt von Iga Swiatek am Sonntagabend in Rom. Die Weltranglistendritte erteilte Gegnerin Elisabetta Cocciaretto eine Lehrstunde und überließ der Italienerin im gesamten Match lediglich ein Spiel im zweiten Satz. Mit Beginn der Partie stellte Swiatek die Weichen schnell auf Sieg und konnte nach nur 67 Minuten den Einzug in das Achtelfinale von Rom feiern.

Iga Swiatek wird in der Runde der letzten 16 Spielerinnen damit von Naomi Osaka gefordert, die bereits am Nachmittag ebenfalls einen souveränen Auftritt hinlegte. Iga Swiatek triumphierte bereits drei Mal in Rom, zuletzt im Jahr 2024. Naomi Osaka erreicht mit dem Viertelfinale im Jahr 2019 ihr bestes Ergebnis in der italiensichen Hauptstadt.

Rybakina souverän gegen Eala

Auch Elena Rybakina setzte sich am Sonntag in zwei Sätzen in ihrer Drittrundenpartie durch. Die Kasachin bezwang Alexandra Eala mit 6:3 und 6:4 und wackelte nur kurz zu Beginn des zweiten Satz mit einem Aufschlagverlust. Die einzige Schwächephase konnte Kontrahentin Eala jedoch nicht nutzen und damit kein Comeback im zweiten Durchgang einleiten.

Rybakina trifft im Achtelfinale auf die Siegerin der letzten Partie des Tages. Dort duelliert sich Laura Siegemund mit der ehemaligen Weltranglistenersten Karolina Pliskova.

Hier das Einzel-Tableau in Rom