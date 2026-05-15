Coco Gauff: Und plötzlich funktionieren nicht nur die Beine

Coco Gauff steht erneut im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom. Und kommt immer besser in Form.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 00:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff greift in Rom auch 2026 nach dem Titel

Klar: Auch gegen Sorana Cirstea hat Coco Gauff ihre herausragende Beinarbeit geholfen, wie schon zuvor gegen Mirra Andreeva. Die Russin hatte Gauff ja gnadenlos in die Defensive gedrängt, musste aber ihre Punkte mehrmals machen, weil Gauff halt immer noch einen weiteren Ball ausgrub. Am Ende waren es zu viele für Andreeva, die auch das fünfte Duell mit der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin verlor.

Aber neuerdings funktioniert das Service von Coco Gauff einigermaßen stabil, die Orgien an Doppelfehlern bleiben aus. Noch erstaunlicher aber angesichts der Historie der immer noch erst 22-jährigen US-Amerikanerin: Dass sie mit der Vorhand Ballwechsel dominieren kann. Ihren extremen Griff wird Gauff wohl nicht mehr ändern, aber wenn sie die Bälle so trifft wie gegen Cirstea (vor allem im zweiten Satz), dann muss man sie doch wieder auf die Liste der Sieg-Anwärterinnen für die French Open aufnehmen.

Gauff verzichtet auf Doppel-Einsatz

Zunächst würde Gauff aber gerne den Titel im Foro Italico mitnehmen, Im vergangenen Jahr musste sie sich im Endspiel Lokalmatadorin Jasmine Paolini geschlagen geben, 2026 geht es gegen Elina Svitolina, die sehr spät noch gegen Iga Swiatek gewinnen konnte.

Ein Championat täte übrigens auch wieder einmal gut. Denn ihr letztes Turnier hat Coco Gauff im vergangenen Jahr in Wuhan gewonnen. Auch ein Event der 1000er-Kategorie. Auf den möglichen Doppelschlag in Rom hat Gauff derweil verzichtet. Denn zum Doppel-Viertelfinale an der Seite von City McNally verzichtete sie am frühen Donnerstagabend.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



