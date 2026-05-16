WTA Masters Rom live: Coco Gauff vs. Elena Svitolina im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Elena Svitolina treffen im Finale des WTA-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland, bei Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 12:51 Uhr

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© Getty Images Elena Svitolina und Coco Gauff bestreiten das Finale in Rom.

Im Head-to-Head führt Svitolina mit 3:2. In diesem Jahr entschied die Ukrainerin beide Duelle gegen Gauff für sich. Zunächst behielt sie im Viertelfinale der Australian Open klar mit 6:1 und 6:2 die Oberhand, dann gewann sie in Dubai in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 (13) und 6:4.

Während Coco Gauff in ihrem Halbfinale Sorana Cirstea mit 6:4 und 6:3 bezwang, zog Svitolina durch einen Dreisatz-Erfolg über Iga Swiatek ins Endspiel ein.

Gauff vs. Svitolina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Elena Svitolina gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und bei Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom