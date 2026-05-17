Nach Rom-Triumph: Gael Monfils schwärmt von Ehefrau Elina Svitolina

Tennisprofi Gael Monfils hat sich nach dem Triumph in Rom von Ehefrau Elina Svitolina zu Wort gemeldet. Der Franzose findet nicht nur lobende Worte, sondern gerät in seinem Posting regelrecht ins Schwärmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 10:09 Uhr

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© Getty Images Schon beim Titelgewinn von Elina Svitolina in Auckland, zeigte sich Ehemann Gael Monfils stolz.

Am Samstag gewann Elina Svitolina im Endspiel von Rom gegen Coco Gauff ihren ersten WTA-1000er-Titel nach acht Jahren. Damals triumphierte die Ukrainerin ebenfalls in der italienischen Hauptstadt, in der Svitolina auch 2017 schon den Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte.

Gael Monfils äußerte sich nach dem fulminanten Lauf seiner Ehefrau nun auch über die sozialen Netzwerke und geriet dabei regelrecht ins Schwärmen. “Eine unglaubliche Mama für Skai, eine außergewöhnliche Athletin, eine Seele wie keine andere. Ich bin so stolz auf Dich, meine Liebe”, ließ der Franzose über seinen Instagram-Account verkünden.

Monfils und Svitolina als Tour-Familie unterwegs

Doch der ehemalige Top-Ten-Spieler war noch lange nicht fertig und legte damit nach, worauf er besonders stolz ist und bezeichnete Svitolina gleinzeitig als große Inspiration für sein eigenes Schaffen: “Auf deine Stärke, deine Ruhe und auf alles, was du Tag für Tag still und leise trägst. Du inspirierst mich jeden einzelnen Tag”.

https://www.instagram.com/iamgaelmonfils/p/DYaXAdCI5Mr/?hl=de

Gael Monfils dürfte seine Frau im kommenden jahr sicherlich noch mehr unterstützen können. Denn der Franzose wird seine aktive Karriere bekanntlich am Ende des Jahres beenden. Dann ist auch mehr Zeit für die gemeinsame Tochter vorhanden, was ja eventuell für Elina Svitolina die ein oder andere zusätzliche Traingsschicht in der Vorbereitung auf das kommende Jahr erlaubt.

Beide Profis sind in der Regel bei den Matches des anderen dabei, so fern es die Zeit und vor allem der Turnierplan erlauben. Die nächste Chance auf gegenseitige Unterstützung gibt es bei den French Open, die am kommenden Wochenende in Paris starten. In Roland-Garros wird Gael Monfils mit einer Wildcard dann letztmalig aufschlagen und sicherlich in einem würdigen Rahmen verabschiedet. Bestenfalls mit Ehefrau und Kind in der eigenen Box.