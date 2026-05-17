Starcoach Wim Fissette trainiert jetzt Victoria Mboko

Nachdem sich Wim Fissette und Iga Switaek nach den Miami Open trennten, wird der hochdekorierte Coach aus Belgien nun eine neue Herausforderung annehmen. Victoria Mboko wird das nächste Projekt des 46-Jährigen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 09:35 Uhr

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© Getty Images Wim Fissette könnte demnächst wieder auf der WTA Tour unterwegs sein.

Nachdem Wim Fissette im März die Zusammenarbeit mit Iga Swiatek beendete, oder besser gesagt Swiatek mit Fissette, wird der Starcoach in den kommenden Wochen wieder auf der WTA Tour präsent sein. Der Belgier bestätigte gegenüber Ben Rothenberg die Zusammenarbeit mit der Kanadierin Victoria Mboko. Zunächst soll die gemeinsame Zeit begrenzt sein und als Probe gelten.

Dass Wim Fissette einen Reiz darin erkennt, die junge Kanadierin zu coachen, ist durchaus nachvollziehbar. Mboko gehört zu den großen Talenten auf der WTA Tour. Der Stern der 19-Jährigen ging im vergangenen Jahr beim WTA-1000er-Turnier im heimischen Montreal auf, das Mboko als Wildcardteilnehmerin gewann. Anschließend spielte sich Mboko in die Top Ten und rangiert aktuell auf Platz neun der WTA-Weltrangliste.

Fissette bringt viel Erfahrung und einige Titel mit

Trotz dieses rasanten Aufstiegs gibt es noch viel im Spiel von Mboko zu verbessern, wie auch die bisher fehlenden Ergebnisse bei den Grand Slams beweisen. Dafür wirkt Fissette, der auch gerne als “Projektcoach” bezeichnet wird, als perfekte Wahl. Der 46-Jährige bringt nach über 15 Jahren auf der Tour nicht nur viel Erfahrung, sondern auch viele gewonnene Titel mit.

So war Fissette beispielsweise in der Box von Angelique Kerber verantwortlich, als diese 2018 den Wimbledon-Titel gewann. Dort triumphierte der Coach auch mit Iga Swiatek im vergangenen Jahr. Mit Naomi Osaka gewann Fissette zwei Grand-Slam-Titel. Den Durchbruch schaffte der Belgier mit Landsfrau Kim Clijsters. Vier gemeinsame Grand-Slam-Titel feierte das Spielerin-Trainer-Gespann zwischen 2009 und 2011.

Es könnte sich bei erfolgreicher Zusammenarbeit also als Glücksfall für Victoria Mboko beweisen, dass Wim Fissette sich für die Kanadierin entschieden hat. Denn der Starcoach dürfte einige Angebote seit dem Bruch mit Iga Swiatek erhalten haben. Nun kann der akribische Übungsleiter beweisen, dass die vielen Lobeshymnen noch immer berechtigt sind. Es muss ja nicht direkt ein Grand-Slam-Titel sein.