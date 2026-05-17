Marion Bartoli mit Coaching-Test für Top-Talent Vandromme

Marion Bartoli kehrt als Trainerin auf die Damen-Tour zurück. Die Wimbledon-Siegerin von 2013 startet dabei einen Testlauf mit der belgischen Junioren-Grand-Slam-Siegerin Jeline Vandromme, der nach aktuellem Stand erst einmal bis zum Ablauf der French Open vereinbart ist.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 19:59 Uhr

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© Getty Images Marion Bartoli hat mit dem belgischen Top-Talent Jeline Vandromme ein interessantes Projekt als Trainerin gefunden.

In den Medien ist Marion Bartoli stets präsent. Neben ihren Engagements als TV-Expertin für die BBC, Eurosport und Amazon bei den ganz großen Tennis-Turnieren ist die Französin auch in ihrem wöchentlich erscheinenden Podcast „Bartoli-Time“ zu hören, in dem sie auch sportartübergreifend über alle möglichen Sport-Themen in Frankreich diskutiert.

Doch auch nach ihrer sportlichen Karriere, die sie 2013 nur wenige Wochen nach ihrem Finaltriumph in Wimbledon gegen die Berlinerin Sabine Lisicki beendete, zieht es die 41-jährige immer noch regelmäßig auf den Court. So fungierte sie in den letzten Jahren mehrfach als Trainerin oder Beraterin der Lettin Jelena Ostapenko.

Zukünftig jedoch scheint Bartoli ihr Wissen gerne an eine junge, aufstrebende Spielerin weitergeben zu wollen. Und ein mehr als interessantes Projekt scheint für die ehemalige Nr. 7 der Weltrangliste bereits gefunden zu sein. So zeigte sich die achtfache Tour-Titelträgerin in den sozialen Netzwerken beim Training mit der 18-jährigen Belgierin Jeline Vandromme, die sich gegen Ende der vergangenen Saison bei den Juniorinnen erst den Titel der bei den US Open, anschließend auch bei den ITF World Tennis Tour Finals sichern konnte. Auch bei den Damen konnte sich die Teenagerin schon erste Sporen verdienen und spielte sich in dieser Saison mit zwei ITF-Titeln bereits in die Top 200 des WTA-Rankings.

Eine Testphase für das neuformierte Duo ist erst einmal bis inklusive der kommenden French Open vereinbart. In Roland Garros wird die junge Belgierin in der Qualifikation an den Start gehen.