WTA Straßburg: Mboko kämpft sich ins Finale - Nordamerikanisches Finale

Die Kanadierin Victoria Mboko liefert sich ein heißes Duell gegen die Rumänin Jacqueline Cristian. Mit 7:6, 3:6, 6:2 steht sie nun im Finale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 19:50 Uhr

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© Getty Images Victoria Mboko in Straßburg

Victoria Mboko hat sich in Straßburg mit einer beeindruckenden Willensleistung ins Finale gespielt. Die Kanadierin drehte ein bereits verloren geglaubtes Match gegen Jacqueline Cristian und siegte nach Satzrückstand noch mit 7:6, 3:6, 6:2.

Dabei hatte der Auftaktsatz aus Mbokos Sicht alles andere als optimal begonnen. Nach einem frühen Break lag sie bereits 2:5 zurück und Cristian stand kurz davor, den Satz auszuservieren. Doch Mboko fand plötzlich zurück ins Match, gewann drei Spiele in Serie und stellte auf 5:5. Im anschließenden Tiebreak spielte sie deutlich konsequenter und holte sich den Satz.

Im zweiten Durchgang schlug Cristian erneut früh zu und ging wieder mit einem Break in Führung. Dieses Mal stabilisierte sie ihr Spiel und brachte den Satz mit 6:3 ins Ziel. Im entscheidenden dritten Satz übernahm jedoch wieder Mboko das Kommando, holte sich früh das Break und ließ sich den Vorsprung mit stabiler Aufschlagleistung und klaren Entscheidungen in den Schlüsselmomenten nicht mehr nehmen. Mit 6:2 fixierte sie den Finaleinzug. Dort trifft sie nun auf die US-Amerikanerin Emma Navarro.

Emma Navarro besiegt Ann Li

Im ersten Halbfinale ließ Emma Navarro gegen ihre Landsfrau Ann Li keinen Zweifel daran, wem der Platz gehört. Mit 6:1 und 6:3 ließ die US-Amerikanerin Li hinter sich und zog souverän ins Finale ein.

Hier das Einzeltableau der Damen in Straßburg