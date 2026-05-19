WTA Rabat: Nur Maria im Achtelfinale

Mitfavoritin Tatjana Maria hat beim WTA 250-Turnier in Rabat als einzige Tennisspielerin aus dem deutschen Duo das Achtelfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 20:20 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria wurde in Rabat ihrer Favoritenrolle gerecht.

Für die Hamburgerin Ella Seidel dagegen kam beim Vorbereitungsturnier für die bevorstehenden French Open in Paris schon in Runde eins das Aus.

Maria gewann in Marokko als Nummer drei der Setzliste gegen Lokalmatadorin Diae El Jardi 6:2, 6:4. Nächste Gegnerin der früheren Wimbledon-Halbfinalistin ist einem weiteren Duell mit einer einheimischen Spielerin die Wildcard-Starterin Yasmine Kabbaj.

Seidel konnte ihr Auftaktmatch gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango nur bis zum Entscheidungssatz offen halten. Letztlich musste sich die 21-Jährige der Südamerikanerin 3:6, 6:4, 1:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Rabat