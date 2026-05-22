WTA Straßburg: Leylah Fernandez von eigenem Vater rüde zurechtgewiesen

Ein Video-Ausschnitt vom rein kanadischen Duell zwischen Victoria Mboko und Leylah Fernandez beim WTA 500-Turnier in Straßburg beschäftigt derzeit die Tenniswelt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 12:19 Uhr

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© Getty Images Leylah Fernandez wurde von ihrem Vater öffentlich zurechtgewiesen.

In dem Clip ist zu sehen, wie Fernandez' Vater Jorge seine Tochter am Platz heftig zurechtweist. "Du hast Angst ... Willst du Tennis spielen oder nicht?!", meint Jorge Fernandez in einem Tonfall, den viele Beobachter für überaggressiv und unangebracht halten.

Zudem hält Fernandez seiner Tochter die Errungenschaften ihrer jungen Landsfrau Mboko vor, die sie seiner Ansicht nach in den Schatten stellen würde: "Dieses Mädchen gehört definitiv zu den Top 10. Sie erreicht das Viertelfinale von Grand-Slam-Turnieren, etwas, das du seit vier Jahren nicht mehr geschafft hast", so der Vater vorwurfsvoll.

Seine, immerhin derzeit auf Platz 24 der WTA-Rangliste platzierte Tochter versuchte jedenfalls ihr bestes, verlor am Ende jedoch gegen die formstarke Mboko mit 4:6 und 4:6.

Jorge Fernandez wird sich hoffentlich in Zukunft genauer überlegen, in welchem Tonfall er mit seiner Tochter spricht. Sein Verhalten in Straßburg kam jedenfalls in der Tennis-Community alles andere als gut an.

Hier das Einzel-Tableau in Straßburg