Serena Williams steht offenbar kurz vor Comeback

Es wäre das Comeback das Jahres! Offenbar wird Serena Williams zeitnah wieder auf der Tour zu sehen sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 21:16 Uhr

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© Getty Images Serena Williams könnte bald auf die Tour zurückkehren

Serena Williams könnte schon in wenigen Tagen ihr Comeback auf der Tour feiern. Wie am Mittwoch unter anderem der “Telegraph” berichtete, plant die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin einen Start in der Doppel-Konkurrenz von Queen's (8. bis 14. Juni). Demnach hat Williams um eine Wildcard für das WTA-500-Turnier in London angefragt.

Schon zuvor hatte der renommierte Journalist Jon Wertheim in Andy Roddicks Podcast “Served” ein Comeback von Williams in Aussicht gestellt. Offenbar will die 44-Jährige, die ihre Karriere ursprünglich nach den US Open 2022 beendet hatte, im Queen's Club gemeinsam mit der Kanadierin Victoria Mboko spielen.

Wahrscheinlich ist, dass Williams im weiteren Saisonverlauf auch wieder im Einzel zu sehen sein wird. Eine Bestätigung der Gerüchte gibt es aktuell noch nicht, die Zeichen stehen allerdings schon seit einiger Zeit auf Comeback. Im Februar hatte Williams ihre sechsmonatige Wiedereingliederung in den Anti-Doping-Testpool abgeschlossen.