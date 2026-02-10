Comeback im Frühjahr? Serena Williams in wenigen Tagen wieder spielberechtigt

Theoretisch könnte Serena Williams noch im Februar auf die Tour zurückkehren. Doch wie realistisch ist ein Comeback der US-Amerikanerin tatsächlich?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 16:08 Uhr

© Getty Images Kehrt Serena Williams auf den Platz zurück?

Seit den US Open 2022 genießt Serena Williams das Leben als Tennis-Rentnerin. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin rund dreieinhalb Jahre nach ihrem Rücktritt auf den Court zurückkehren könnte. Theoretisch wäre die 44-Jährige sogar schon ab dem 22. Februar wieder einsatzberechtigt.

Denn zu diesem Zeitpunkt wird Williams ihre sechsmonatige Wiedereingliederung in den Anti-Doping-Testpool abgeschlossen haben. Das geht aus einem Eintrag auf der Webseite der International Tennis Integrity Agency hervor. “Niemand, der nicht die Absicht hat, professionell Tennis zu spielen, wird sich in diese Liste eintragen - insbesondere nicht jemand mit so viel Erfahrung wie Serena Williams”, hatte der ehemalige US-Superstar Jim Courier am Rande der Australian Open gesagt.

Die Wiederaufnahme in den Anti-Doping-Testpool ist für Williams mit einigen Strapazen verbunden. Die ehemalige Weltranglistenerste muss - wie sämtliche Profis - für eine Stunde pro Tag ihren Aufenthaltsort angeben, damit Dopingkontrolleure jederzeit zufällig vorbeikommen und sie während dieser Zeit testen können. Schwer vorstellbar, dass Williams sich das ohne ernsthafte Comeback-Absichten antun würden

Comeback in Indian Wells?

Im Dezember 2025 hatte Williams eine Rückkehr auf den Matchcourt noch kategorisch abgeschlossen, zuletzt hörte sich das in der “Today Show” schon etwas anders an. “Das ist kein Ja oder Nein. Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, was passiert”, antwortete die US-Amerikanerin auf die Frage nach einem möglichen Comeback.

Ob Williams tatsächlich noch einmal auf der Tour zu sehen sein wird, steht freilich noch nicht final fest. Theoretisch könnte die 44-Jährige in Indian Wells (4. bis 15. März) oder Miami (17. bis 29. März) ihr Comeback feiern. Um die Konkurrenzfähigkeit der US-Amerikanern müsste man sich wohl keine Sorgen machen. Laut ihrer Landsfrau Alycia Parks soll sich Williams bei einer gemeinsamen Trainingseinheit in “fantastischer Form” präsentiert haben.