WTA Doha: Qinwen Zheng ist wieder da - vor allem mit dem Aufschlag

Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat gestern in Doha ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben. Und in einer ihrer Spezialdisziplinen schon voll überzeugt: der Spieleröffnung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 16:56 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng ist nun hoffentlich wieder auf länger zurück

Die jüngsten Monate auf der WTA-Tour standen ja sehr im Zeichen von Elena Rybakina, die nach den WTA Finals im vergangenen Jahr gleich zu beginn der neuen Saison auch die Australian Open gewinnen konnte. Und nachdem Ayna Sabalenka ja auch stets neue Geschichten liefert, ist eine Spielerin, die eigentlich gemäß ihrer Anlagen in die Weltspitze gehört, ein klein wenig aus dem Fokus der Tennisöffentlichkeit verschwunden: Qinwen Zheng.

Zur Erinnerung: Im Sommer 2024 wäre die Chinesin bei den Olympischen Sommerspielen in Paris beinahe an Angelique Kerber gescheitert, schlug dann aber im Halbfinale die favorisierte Iga Swiatek und holte sich mit einem Erfolg gegen Donna Vekic die Goldmedaille im Einzel. Und auch sonst hatte sich Zheng mit ihrem schnellen, schnörkellosen Spiel in der Weltrangliste etabliert.

Zheng mit kurzem Comeback-Versuch in Peking

Das vergangene Jahr allerdings war ein hartes für die Imme noch erst 23-Jährige: Nach der Auftaktniederlage gegen Katerina Siniakova in Wimbledon musste Zheng fast ein halbes Jahr verletzungsbedingt pausieren, dann gab es ein Kurz-Comeback in Peking mit immerhin einem Erfolg gegen Emiliana Arango. Im darauffolgenden Match musste sie aber gegen Linda Noskova im dritten Satz aufgeben.

Jetzt aber ist Qinwen Zheng wieder da. Und zumindest der Aufschlag, eine ihrer Hauptwaffen, funktioniert schon wieder ganz prächtig. Gleich 20 Asse feuerte Zhen beim 4:6, 6:1 und 6:2 beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gegen Sofia Kenin ins Feld. Die Chancen auf einen weiteren Erfolg stehen nun nicht schlecht: Denn in Runde zwei wartet nicht die an Position fünf gesetzte Diana Shnaider, sondern Qualifikation Alicia Parks. Die US-Amerikanerin sollte auf mächtige Aufschläge indes gut vorbereitet sein: Denn Parks hat erst vor wenigen Tagen mit Serena Williams trainiert.

