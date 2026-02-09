WTA Doha: Maria unterliegt Navarro

Für Tatjana Maria war beim WTA 1000-Event in Doha in Runde eins Endstation. Die 38-Jährige zog gegen Emma Navarro mit 5:7 und 1:6 den Kürzeren.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 15:08 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria kommt in 2026 noch nicht so richtig in Schuss.

Tatjana Maria kommt in dieser Saison noch nicht so richtig in Schwung. Nachdem die Deutsche bei den Australian Open in der ersten Runde an der Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen gescheitert war, setzte es - wie zuletzt in Ostrava - auch in Doha eine frühe Niederlage.

Gegen die an Position zwölf gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro konnte Maria nur im ersten Satz Paroli bieten. Am Ende stand nach einer Spielzeit von einer Stunde und 29 Minuten ein 7:5 und 6:1 aus Sicht von Navarro am Scoreboard.

Auch Siegemund bereits out

Die 38-jährige Deutsche konnte in diesem Jahr erst zwei Matchsiege auf der Tour feiern. In Hobart behielt sie gegen die sieben Jahre ältere Venus Williams die Oberhand und in Manila bezwang sie zum Auftakt die Französin Jeanjean.

Vor Maria war in Doha auch schon Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden. Siegemund unterlag der Französin Vera Gracheva mit 6:7 (3) und 4:6.

