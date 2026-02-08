WTA Doha: Laura Siegemund scheitert an Varvara Gracheva

Laura Siegemund ist in der ersten Runde des WTA 1000er-Turniers in Doha gescheitert. Gegen Varvara Gracheva unterlag die deutsche Nummer zwei nach zwei engen Sätzen 6:7(3), 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 14:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund steht aktuell im Einzel in den Top 50 der Welt.

Für Laura Siegemund hätte zum Auftakt des ersten 1000er-Turnier des Jahres ein härteres Los warten können. Doch Qualifikantin Varvara Gracheva erwies sich für die Deutsche nicht nur als harte Aufgabe, sondern direkt als Stolperstein beim Masters in Doha. Dabei lieferten sich beide Spielerinnen über 2:20 Stunden Spielzeit einen harten Schlagbabtausch.

Im ersten Satz war es auch die Französin, die das erste Break der Partie schaffen sollte. Drei weitere sollten im Wechsel folgen, sodass der Tiebreak einen ausgeglichenen ersten Durchgang entscheiden musste, in dem Gracheva deutlich besser agierte. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb das Duell auf Augenhöhe, jedoch stabilsierte sich der Aufschlag der späteren Siegerin. Der Grundstein für die 73. der Weltrangliste, um mit einem Break zum 4:3 für die Vorentscheidung zu sorgen.

Damit ist die Nummer 48 der Welt bereits in der ersten Runde ausgeschieden und kann sich auf die Doppelkonkurrenz konzentrieren. Aus deutscher Sicht steht noch Tatjana Maria im Hauptfeld, die mit Emma Navarro auf die Nummer zwölf im Turnier treffen wird. Eva Lys fehlt beim Event in Katar auf Grund einer Knieverletzung.

Das Einzel-Tableau in Doha