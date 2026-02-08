WTA Doha: Paula Badosa zieht kurzfristig zurück

Paula Badosa hat ihre Teilnahme beim WTA-1000er-Turnier in Doha kurzfristig abgesagt. Zuletzt berichtete die Spanierin nach ihrem frühen Aus bei den Australien Open über körperliche Probleme.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 12:19 Uhr

© Getty Images Paula Badosa musste ihre Teilnahme in Doha kurzfristig absagen.

Das WTA 1000er-Turnier in Doha findet ohne Paula Badosa statt. Die Spanierin zog kurzfristig raus, nachdem sie bereits Jelena Ostapenko als Erstrundengegnerin zugelost bekam. Für Badosa rückt eine Lucky Loserin ins Feld.

Nach ihrem Aus in der zweiten Runde der Australian Open berichtete die ehemalige Weltranglistenzweite von einem Unwohlsein auf dem Court. Zu Beginn der Woche startete Badosa beim WTA 500er-Event in Abu Dhabi, das für die 28-Jährige mit der Auftaktniederlage gegen früh Aliaksandra Sasnovich endete. Für Paula Badosa werden die kommenden Wochen sportlich eine neue Herausforderung. Nach dem frühen Aus in Melbourne stürzte die vierfache Titelträgerin auf der WTA Tour von Weltranglistenplatz zwölf auf die Nummer 65 ab.

Auch Krejcikova zieht raus

Ebenfalls zog die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova kurzfristig aus dem Hauptfeld zurück. Damit darf sich eine weitere Lucky Loserin über eine Hauptfeldteilnahme freuen.

Angeführt wird das Feld in Doha von Iga Swiatek, die das Draw nach der Absage von Aryna Sabalenka anführt. Bereits im Vorfeld sagten einige prominente Namen, wie Jessica Pegula oder Naomi Osaka, ab.

Das Einzel-Tableau in Doha