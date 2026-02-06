WTA Doha: Aryna Sabalenka sagt Teilnahme beim 1000er-Event ab

Aryna Sabalenka sagt ihre Teilnahme beim WTA-1000er-Event in Doha ab und reiht sich damit in eine prominente Liste ein, die nicht in Katar starten wird. Iga Swiatek profitiert von der Absage der Weltranglistenersten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 09:48 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat ihre Teilnahme beim 1000er-Event in Doha abgesagt.

Einige Tage nach der Endspielniederlage in Melbourne gegen Elena Rybakina hat Aryna Sabalenka die Entscheidung bekanntgegeben, dass die Weltranglistenerste auf eine Teilnahme beim WTA-1000er-Turnier in Doha verzichten wird. Die Belarussin möchte ihrem Körper nach dem ersten Grand Slam des Jahres eine Pause gönnen.

Neben Sabalenka haben bereits viele weitere prominente Namen für das erste 1000er-Event des Jahres in der kommenden Woche abgesagt. Auch Jessica Pegula, Naomi Osaka und Madison Keys verzichten auf einen Start in Katar und verlängern so die Regenerationszeit nach der Reise zu den Australian Open.

Iga Swiatek führt das Feld an

Durch Sabalenkas Rückzug wird Iga Swiatek das Feld in Doha als topgesetzte Spielerin anführen. Die Polin gewann das Turnier zwischen 2022 und 2024 drei Mal in Folge. Im letzten Jahr triumphierte Amanda Anisimova im Endspiel gegen Jelena Ostapenko.

Aryna Sabalenka, die das Turnier im Jahr 2020 gewinnen konnte, scheiterte vor zwölf Monaten bereits in der zweiten Runde an Ekaterina Alexandrova in drei Sätzen. Die Russin unterlag erst im Halbfinale der späteren Turniersiegerin.