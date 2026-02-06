Kim Clijsters zu Raducanus Coachingwechsel: "Wer trifft nur solche Entscheidungen?"

Emma Raducanu entschied nach den Australian Open mal wieder, dass ein neuer Coach her muss. Kim Clijsters kritisiert die Britin dafür scharf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 13:49 Uhr

© Getty Images Kim Clijsters ist vom Coachingwechsel bei Emma Raducanu nicht sehr angetan.

Nach den Australian Open hat Emma Raducanu sich mal wieder dazu entschieden, dass auf der Coachingposition eine Veränderung her muss. Die ehemalige Grand-Slam-Siegerin Kim Clijsters hat dafür wenig Verständnis. In einem Podcast stellte die Belgierin die Frage: “Wer trifft nur solche Entscheidungen für sie?”

Nach dem Zweitrundenaus bei den Australian Open entschied sich Emma Raducanu dazu, dass die Zusammenarbeit mit Francisco Roig ein Ende finden muss. Erst seit Wimbledon war der Spanier als Coach für die Britin tätig. Doch überzeugt hat der ehemalige Coach von Rafael Nadal die US-Open-Siegerin von 2021 nicht. Für Clijsters ist das die falsche Wahl und ein Zeichen für eine Panikreaktion.

Clijsters mahnt zur Geduld

Laut der ehemaligen Weltranglistenersten sollte sich Raducanu zukünftig mehr Zeit mir ihren Übungsleitern lassen. “Sie hatte so viele tolle Coaches, die alles mitbringen, technische Veränderungen angehen und einen Gameplan erarbeiten”, analysiert Clijsters. “Nur benötigen diese Dinge einfach viel Zeit.”

Trotz der Ungeduld läuft es in dieser Woche ziemlich gut für Emma Raducanu. Auch ohne Roig spielte sich die 23-Jährige bis in das Halbfinale beim WTA 250er-Turnier in Cluj-Napoca. In der Runde der letzten vier Spielerinnen kämpft Raducanu ab 16 Uhr um den Einzug in das Endspiel.