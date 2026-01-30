WTA: Emma Raducanu wechselt den Coach - what else is new?

Die Liaison zwischen Emma Raducanu und Francisco Roig hat nur ein halbes Jahr gehalten. Wie am Freitag bekannt wurde, gehen die beiden ab sofort getrennte Wege.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 17:27 Uhr

© Getty Images Schon Geschichte: Die Paarung Emma Raducanu und Francisco Roig

Schön langsam muss man die Zahlenbereiche ausweiten, um den Verschleiß an Trainern von Emma Raducanu numerisch zu erfassen. Der letzte Coach, der nicht mit der US-Open-Siegerin von 2021 zurecht kam, ist nun Francisco Roig. Und der hat ja davor auch jahrelang Erfahrungen im Team von Rafael Nadal gemacht.

Dass die Kommunikation zwischen Raducanu und Roig eher schwierig ist, hat sich zuletzt beim United Cup gezeigt. Da redete Roig auf seinen Schützling ein, Raducanu gab Kontra - ehe Tom Henman, der britische Kapitän, darauf hinwies, dass der Coach genau das gemeint hätte, was Raducnau anmahnte.

Aktuell liegt Emma Raducanu auf Position 29 der WTA-Charts. Bei den noch laufenden Australian Open musste sich die Britin in Runde zwei der Neu-Österreicherin Anastasia Potapova geschlagen geben.

