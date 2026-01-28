Eva Lys muss ein paar Wochen pausieren

Eva Lys muss aufgrund einer Knieverletzung eine mehrwöchige Pause einlegen. Das teilte die deutsche Tennisspielerin am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken mit.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 16:35 Uhr

© Getty Images Eva Lys muss ein paar Wochen pausieren

Die 24 Jahre alte Hamburgerin, die als deutsche Nummer eins in die Australian Open gestartet war und in Melbourne in der ersten Runde ausschied, hatte sich die Blessur zum Jahresstart beim United Cup in Sydney zugezogen.

"Nachdem die ersten Untersuchungen in Sydney nichts Ernstes gezeigt hatten, haben weitere Tests in der Heimat eine Knieverletzung ergeben, durch die ich ein paar Wochen lang pausieren muss", schrieb Lys. Eine genaue Ausfallzeit teilte sie nicht mit. Die Pause tue "sehr weh. Nicht spielen zu können, ist einer der härtesten Dinge dieser Reise."

Die Nummer 39 der Welt, die im Vorjahr in Melbourne als "Lucky Loser" ins Achtelfinale eingezogen war und ihren Durchbruch gefeiert hatte, wird durch ihr Erstrundenaus in drei Sätzen gegen die Rumänin Sorana Cirstea in der Weltrangliste um rund 20 Plätze zurückfallen. Im Doppel hatte Lys in Melbourne in der ersten Runde wegen der Knieprobleme aufgegeben.