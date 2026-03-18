ATP/WTA Masters Miami: Chaos in Miami - Regen legt Turnier lahm

Bei den Miami Open sorgt heute Mittwoch ein massiver Regenschauer für organisatorisches Chaos. Der gesamte Spielplan wurde nach hinten verschoben.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 20:21 Uhr

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© Getty Images Trübe Aussichten derzeit in Miami

Nichts geht mehr in Miami: Aufgrund anhaltender Regenfälle wurden sämtliche Matches vom Mittwoch auf frühestens 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit verschoben. Betroffen sind unter anderem die Courts Grandstand, Butch Buchholz und Court 1, deren Spielbetrieb komplett neu angesetzt werden musste.

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Hard Rock Stadium ohnehin außer Gefecht

Besonders brisant: Das Hard Rock Stadium steht aktuell gar nicht zur Verfügung. Wasserprobleme haben die Anlage lahmgelegt, wodurch ein zentraler Spielort komplett wegfällt – ein zusätzlicher logistischer Albtraum für die Turnierleitung.

Deutsche und österreichische Spielerinnen betroffen

Auch die deutschsprachigen Teilnehmerinnen müssen sich gedulden. Tatjana Maria und Sinja Kraus sind aktuell für 22:10 Uhr angesetzt, während Eva Lys erst um 23:30 Uhr auf den Court soll. Besonders spät wird es für das Duell zwischen Lilli Tagger und Ella Seidel, das derzeit für 00:30 Uhr geplant ist.

Auch Hanfmann muss warten

Nicht besser ergeht es den Herren: Yannick Hanfmann wurde ebenfalls auf die späte Session verschoben. Sein Match gegen den Spanier Rafael Jodar soll nun ebenfalls erst um 00:30 Uhr beginnen. Sollte der Regen weiter anhalten, könnten sich diese Zeiten allerdings erneut verschieben. Geduld ist in Miami also aktuell die wichtigste Tugend.

Hier das Einzeltableau der Damen in Miami

Hier das Einzeltableau der Herren in Miami