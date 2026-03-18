WTA Miami live: Lilli Tagger vs. Ella Seidel im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger und Ella Seidel treffen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 10:53 Uhr

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© Getty Images Lilli Tagger und Ella Seidel bestreiten heute das vierte Match nach 16 Uhr

Wildcard gegen Lucky Loserin: Diese Begegnung ist heute als vierte auf dem Court 7 in Miami angesetzt. Und die Ausgangslage ist völlig offen, auch wenn Ella Seidel in den WTA-Charts ca. 40 Plätze vor Lilli Tagger rangiert.

Die Osttirolerin war ja auch schon in Indian Wells in den Genuss eines Freiplatzes im Tableau gekommen. UNd hat diese Möglichkeit mit dem Auftakterfolg gegen Varvara Gracheva auch gleich gut genutzt.

Tagger vs. Seidel - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Ella Seidel gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami