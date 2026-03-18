ATP Masters Miami: Auf Alexander Zverev warten ein paar alte Bekannte

Der Weg von Alexander Zverev zu einem erfolgreichen Turnier ist in Miami mit bekannten Namen gepflastert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 13:07 Uhr

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© Getty Images Für Alexander Zverev wird es in Miami wohl keine Überraschungen auf Gegnerseite geben

Alexander Zverev ist, auch wenn er selbst sich naturgemäß noch als Jungspund wahrnimmt, ein Veteran auf der ATP-Tour. Seit mehr als einem Dutzend Jahren bereichert Zverev die Szene, da gibt es nicht mehr viele Kontrahenten, mit denen der gebürtige Hamburger keine gemeinsame Geschichte hätte. Und so ist es auch mit Blick auf das Tableau in Miami nur naheliegend, dass Zverev auf eine ganz Menge bekannter Gesichter treffen könnte.

Zum Beispiel glich zum Auftakt aus Jacob Fearnley (so der gegen Martin Damm gewinnt). Gegen den Briten hat Zverev im vergangenen Jahr viermal gespielt und ebenso oft gewonnen. Knapp war es nur in der Wiener Stadthalle, da musste der Favorit ins Tiebreak des dritten Satzes.

Danach könnte es mal wieder gegen Brandon Nakashima gehen. Ein ausgewiesener Lieblingsgegner von Sascha. Hier stehen sechs Siege bei ebenso vielen Duellen in der Bilanz, den letzten gab es erst vor wenigen Tagen in Indian Wells.

Zverev im Viertelfinale gegen Medvedev?

Das Achtelfinale sähe laut Setzliste ein Treffen mit Learner Tien (2:1) oder Alejandro Davidovich-Fokina (6:1) vor. Und in der Runde der letzten acht könnte Daniil Medvedev warten (der davor allerdings ein, zwei gröbere Aufgaben vor sich hat). Gegen Medvedev hat Alexander Zverev schon 22 Partien abgeliefert. 14 davon hat der zuletzt wiedererstarkte Medvedev gewonnen, die bislang letzte allerdings ging an Zverev - und zwar hauchzart im letzten Herbst in Paris.

Das Halbfinale dann? Könnte ein Wiedersehen mit Jannik Sinner bringen. Gegen eben den hat Zverev vier der ersten fünf Matches gewonnen, die letzten sechs aber verloren. Wie auch jenes im Halbfinale von Indian Wells.

Überraschungen, wie ein Gegner spielt, wird es für Zverev in Miami 2026 also wohl keine geben.

Hier das Einzel-Tableau in Miami

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