ATP Masters Miami: Packt Moise Kouame die erste 1000er-Chance beim Schopf?

Moise Kouame ist gerade erst 17 Jahre alt geworden. Und bekommt beim ATP-Masters-1000-Turnier wie zwei andere Teenager die Chance, auf einer der größten Bühnen mitzuspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 11:10 Uhr

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© X / FFT Moise Kouame hat in Miami eine Wildcard erhalten

Moise Kouame will zwar voller Ungeduld in die Weltspitze im Tennissport, auf seinen Erstrundengegner in Miami musste der 17-jährige Franzose aber erst einmal warten. Kouame wurde die Mühen der Qualifikation ja erspart, er bekam eine Wildcard. Und trifft nun in Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf einen Mann, der sich über eben jene Qualifikation ein Ticker für das 96er-Raster erspielt hat. Nämlich Zachary Svajda.

Nun ist es in Miami nicht ungewöhnlich, dass jungen Spielern eine Chance gegeben wird. Vor allem dann, wenn diese zum Stall der International Management Group (IMG) gehören. IMG veranstaltet das zweite 1000er des ATP-Jahres, die Wildcards gehen somit nicht automatisch an hoffnungsvolle Lokalmatadore.

Kouame mit großer Dynamik

Genau das würde für Kouame ja in Roland-Garros zutreffen, wo er aber nicht der einzige Franzose sein wird, der auf ein Freiticket ins Hauptfeld hofft. Aber die Neugier auf den Youngster ist sicherlich auch in Roland-Garros groß.

Kouame ist aktuell noch außerhalb der Top 300 klassiert, aber sein Potenzial hat er schon ein paar mal unter Beweis gestellt. In Montpellier erreichte er erstmals das Hauptfeld eines ATP-Turniers, davor konnte er zwei ITF-Turniere gewinnen. Von der Dynamik her erinnert Kouame an Arthur Fils, der sich ja nach einer langen Verletzungspause wieder auf einem guten Weg befindet.

In Miami nun ist Moise Kouame nicht der einzige Teenager, der von IMG eine Wildcard zugeschustert bekommen hat: da wäre auch noch der 19-jährige Japaner Rei Sakamoto. Und auch Darwin Blanch, mittlerweile 18 Jahre alt, darf einfach so mitmachen. Blanch hatte für Miami schon 2024 eine Wildcard bekommen, danach auch noch eine für Madrid. Und lief dort Rafael Nadal voll ins Messer.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



