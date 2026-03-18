ATP Miami: Ist das Hard Rock Stadium nicht wetterfest?

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami wird zumindest heute nur auf den Außenplätzen gespielt. Das Hard Rock Stadium fällt aufgrund des schlechten Wetters aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 11:09 Uhr

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© Getty Images In Miami begnügt man sich aktuell mit dem Spielbetrieb auf den Außenplätzen

Wer schon mal beim 1000er in Miami zu Gast war, der wird sich auf den Tribünen des Hard Rock Stadiums womöglich ein bisschen verloren gefühlt haben. Denn naturgemäß ist ja nicht das gesamte Stadion für die Tennisfans freigegeben, so bleibt immer eine große Anzahl an Plätzen frei. Es ist eine unrunde Sache. Aber offenbar eine finanziell einträgliche.

Aktuell aber müssen sich die Zuschauer darüber keine Gedanken machen: Denn zumindest am heutigen Mittwoch ist das „HRS“ noch nicht für den Publikumsverkehr freigegeben.

Aufgrund heftigen Regens schon vor Turnierbeginn seien einzelne Stellen auf dem Stadium Court nicht bespielbar, so lassen die Veranstalter wissen. Weshalb man nach draußen ausweiche. Das betrifft nun maximal fünf Matches, eigentlich kein Beinbruch.

Außer vielleicht für diejenigen, die Tickets für die heutigen Sessions auf dem größten Platz hatten. Die aber, so die Veranstalter, würde zeitnah kontaktiert werden.

