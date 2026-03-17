ATP Miami: Erfüllt Joao Fonseca den Wunsch von Andy Murray?

Im Dezember 2025 bestritten Carlos Alcaraz und Joao Fonseca in Miami eine Exhibition, drei Monate später könnte es an Ort und Stelle auch zum ersten offiziellen Duell der beiden kommen. Andy Murray würd's freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 14:14 Uhr

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© Getty Images In Indian Wells spielte Joao Fonseca groß auf

Andy Murray konnte das erste Match zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca schon Mitte Februar 2025 “nicht erwarten”. Zu diesem Zeitpunkt spielte der Brasilianer gerade in Buenos Aires und machte die Tenniswelt mit seinem ersten Turniersieg auf sich aufmerksam. 13 Monate später könnte Murrays Wunsch nun in Erfüllung gehen.

Denn wie die am Montagabend durchgeführte Auslosung ergab, ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon in der zweiten Runde ein Duell zwischen Alcaraz und Fonseca möglich. Während der mit einem Freilos ausgestattete Weltranglistenerste dafür nichts mehr leisten muss, kommt auf den Südamerikaner zuvor noch eine schwere Aufgabe zu. Mit Fabian Marozsan trifft Fonseca in Runde eins auf einen hochtalentierten Spieler. Der sein erstes Duell mit Alcaraz 2023 in Rom übrigens gewann.

Ob Fonseca, der Alcaraz erst einmal im Rahmen einer Exhibition gegenüberstand, dieses Kunststück wiederholen kann? Nach seinem starken Auftritt in Indian Wells, wo er den späteren Sieger Jannik Sinner bis aufs Äußerste forderte, reiste der 19-Jährige jedenfalls mit viel Selbstvertrauen nach Miami. “Natürlich kann ich gegen sie spielen”, blickte Fonseca trotz seiner Niederlage gegen Sinner den kommenden Duellen mit den beiden Superstars des Herrentennis zuversichtlich entgegen.

Schlägt Alcaraz in Miami zurück?

Die Waffen, um Alcaraz in einem möglichen Duell zu fordern, bringt Fonseca zweifelsfrei mit. Allerdings blickt der Branchenprimus auf einen herausragenden Saisonstart zurück. Alcaraz gewann sowohl die Australian Open als auch das ATP-500-Turnier in Doha und musste erst in Indian Wells seine erste Niederlage im Jahr 2026 hinnehmen.

Die überraschende Halbfinalpleite gegen Daniil Medvedev will Alcaraz in Miami freilich vergessen machen. In Florida könnte der 22-Jährige außerdem wertvolle Punkte für die Weltrangliste sammeln, scheiterte er im Vorjahr doch schon in Runde zwei an David Goffin. Indiz, dass sich Alcaraz in Miami nicht wohlfühlt, ist das aber keines: 2022 gewann der Iberer im Hard Rock Stadium seine erste 1000er-Trophäe.

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