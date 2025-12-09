Alcaraz gewinnt unterhaltsame Exhibition gegen Fonseca in Miami

Carlos Alcaraz und Joao Fonseca haben den Tennisfans in Miami heute Nacht eine gute Show geliefert. Mit dem besseren Ende für den Spanier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 07:01 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Montagabend in Miami

Joao Fonseca hat wohl eine große Tenniszukunft vor sich. Und da kann es nicht schaden, wenn man sich schon jetzt ein bisschen an den Besten der Branche orientiert. Und sei es nur in puncto Haarschnitt. Den hat der Brasilianer aktuell nämlich jenem nachempfunden, den Carlos Alcaraz bei den US Open 2025 zu Markte getragen hat. Vielleicht nicht ganz so kurz - aber sollte die Einberufung in die Armee kommen: Fonseca stünde bereit.

Aber natürlich ging es am Montagabend im Marlins Park in Miami überhaupt nicht martialisch zu. Sondern sehr unterhaltsam. Das galt schon für das Mixed, in dem Alcaraz an der Seite von Jessica Pegula spielte, Fonseca hatte mit Amanda Anisimova eine der herausragenden Spielerinnen der abgelaufenen Saison an seiner Seite.

Die beiden Frauen eröffneten den Abend auch mit einem Einzel-Match, das Anisimova mit 6:2 und 7:5 für sich entschied. Bei den Männern gewann dann Alcaraz mit 7:5, 2:6 und 10:8. Was natürlich keinerlei Bedeutung hat. Schließlich wurden in Miami keine Weltranglistenpunkte ausgespielt.

Alcaraz hält sich ja schon ein bisschen länger in Miami auf, hatte aber am Sonntag einen Abstecher nach Newark gemacht, um sich dort mit Frances Tiafoe in einem Schaukampf zu messen. Zurück in Miami durfte der Branchenprimus auch Sergio Busquets und Jordi Alba im Publikum begrüßen. Die beiden Landsmänner von Carlos Alcaraz hatten am Samstag mit Inter Miami erstmals den Titel in der Major League Soccer geholt.

