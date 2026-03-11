ATP Indian Wells: Jannik Sinner übersteht Härtetest gegen Joao Fonseca

Jannik Sinner ist durch einen umkämpften Zweisatzerfolg über Joao Fonseca ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 05:48 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wehrte im ersten Durchgang drei Satzbälle ab

Jannik Sinner hat das Premierenduell gegen Joao Fonseca gewonnen und das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Der Südtiroler setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den erst 19-jährigen Brasilianer mit 7:6 (6) und 7:6 (4) durch.

“Joao ist ein unglaublicher Spieler, ein unglaubliches Talent. Er agiert auf beiden Seiten mit sehr viel Power”, sagte Sinner nach dem Match. “Die Atmosphäre war fantastisch, daher bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Spiel.”

Sinner winkt Halbfinalduell mit Zverev

Die beiden Protagonisten lieferten dem Publikum in Indian Wells ein hochklassiges Match. Im Tiebreak des ersten Satzes vergab Fonseca drei Satzbälle am Stück, im zweiten Durchgang nutzte ihm auch ein zwischenzeitliches Comeback nach 2:5-Rückstand letztlich nichts. Mit einem satten Returnwinner verwandelte Sinner nach rund zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball.

Im Viertelfinale trifft Sinner, der 2026 noch auf seinen ersten Turniersieg wartet, auf Lokalmatador Learner Tien. Der 20-Jährige wehrte bei seinem 4:6, 6:1 und 7:6 (4)-Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina zwei Matchbälle ab. Im Halbfinale könnte es Sinner mit dem Deutschen Alexander Zverev zu tun bekommen.

