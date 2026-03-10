"Es schmerzt ein bisschen" - Schlagarm von Djokovic benötigt Sonderbehandlung

Novak Djokovic leidet aktuell unter Schmerzen in seinem rechten Arm. Doch der Altmeister gibt Entwarnung. Viel größer ist die Vorfreude auf das Duell mit Titelverteidiger Jack Draper im Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 15:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt aktuell mit einem Kompressionstrumpf am rechten Arm.

Dem findigen Beobachter dürfte es nicht verborgen geblieben sein. Novak Djokovic bestreitet aktuell mit einem Kompressionsstrumpf am rechten Arm seine Matches in Indian Wells. Der 38-Jährige gab nach seinem Dreisatzerfolg in der dritten Runde gegen Aleksandar Kovacevic ein kleines Update zu seiner aktuell wohl größten körperlichen Baustelle, die er so auch noch nicht kannte.

Denn nach eigener Aussage hat Novak Djokovic schon etwas länger Probleme mit seinem Schlagarm und greift aus diesem Grund zum zusätzlichen Stück Stoff. “Es schmerzt ein bisschen”, gab der „Djoker“ nach dem eingetüteten Achtelfinaleinzug zu. Fast schon befremdlich klingt die Aussage, dass das Servieren dem Arm guttut: “Wenn ich für fünf, sechs Minuten nicht aufschlage, spüre ich zunächst einen Schmerz. Je mehr ich serviere, umso besser wird es dann.” Vielleicht strebt Djokovic daher aktuell nicht nur aus Altersgründen hin und wieder etwas schneller das Ende des Ballwechsels an.

Schaltet Djokovic den nächsten Titelverteidiger aus?

Novak Djokovic wirkt über den Zustand seines Arms keineswegs besorgt, sodass der gute Lauf des Serben durch diese Beeinträchtigung nicht vorzeitig enden wird. Erstmals seit 2017 steht der Rekordsieger von Indian Wells (fünf Titel) wieder im Achtelfinale des Turniers. Mit Jack Draper wartet dort der aktuelle Titelverteidiger. Sicherlich keine einfache Aufgabe für den Routinier, der sich auf das Duell freut. "Das ist einer der Hauptgründe, warum ich gegen die jungen Spieler antrete. Ich will sehen, wie sie mich schlagen", gibt sich Djokovic fast schon kampfeslustig.

Vielleicht ist es ja ein Vorteil für den Weltranglistendritten, in dieser Woche schon gespürt zu haben, wie sich das Gewinnen gegen Titelverteidiger anfühlt. Mit Partner Stefanos Tsitsipas nahm Djokovic nach seinem Duell gegen Kovacevic die Titelverteidiger im Doppel aus dem Turnier. Auch ein Indiz dafür, dass die Armprobleme keineswegs gravierend sein können. Sonst hätte Novak Djokovic sicherlich auf das Duell gegen Arevalo/Pavic verzichtet.

Es darf also gerne hoch her gehen im Schlagabtausch mit Jack Draper. Bisher gab es nur ein Match zwischen den beiden Achtelfinalkontrahenten. Novak Djokovic gewann 2021 in der ersten Runde von Wimbledon in vier Sätzen gegen den heutigen Weltranglisten-14. Ein Indikator für die kommende Begegnung ist diese Partie definitiv nicht.

