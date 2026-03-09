ATP Indian Wells: Achtelfinale! Djokovic übersteht kleines Zwischentief

Novak Djokovic ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Aleksandar Kovacevic ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 21:22 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Menschen, die der serbischen Zunge mächtig sind, waren nach dem ersten Satz zwischen Novak Djokovic und Aleksandar Kovacevic in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers klar im Vorteil: Denn Djokovic hielt mit seiner Box eine angeregte Unterhaltung am Laufen. Dabei hatte er doch Durchgang eins mit 6:4 für sich entschieden.

Wer weiß, ob dieses Dauer-Lamento den fünfmaligen Champion im Tennis Paradise aus dem Konzept brachte. Den zweiten Satz gab Djokovic jedenfalls mit 1:6 ab. In der Entscheidung stabilisierte der Favorit sein Spiel wieder. Djokovic schraubte die Zahl seiner Fehler deutlich nach unten, Kovacevic musste deutlich mehr um seine Aufschlagspiele kämpfen. Was er bis zum 4:5 auch vortrefflich machte. Dann aber nutzte Novak Djokovic seinen ersten Matchball.

Djokovic jetzt gegen den Titelverteidiger?

Nach dem 6:4, 1:6 und 6:4 lobte Djokovic zunächst einmal seinen Gegner, den er schon lange kenne. Und sich freue, dass Kovacevic ein sehr gutes Turnier gespielt habe. Am Ende stand der 420. Matchsieg von Novak Djokovic bei einem ATP-Masters-1000-Turnier aber nie in Frage.

Der nächste Gegner könnte der Titelverteidiger werden. Dafür muss sich aber Jack Draper, der vor knapp zwölf Monaten das Endspiel in Indian Wells gegen Holger Rune glatt für sich entscheiden konnte, aber erst einmal gegen Francisco Cerundolo gewinnen.

Ein anderer Ex-Champion steht schon im Achtelfinale: Cameron Norrie, Sieger des Herbst-Turniers 2021, schlug nämlich Alex de Minaur mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells



