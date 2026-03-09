ATP Indian Wells live: Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Arthur Rinderknech treffen heute in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 2 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 16:11 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov treffen heute in Indian Wells aufeinander.

Carlos Alcaraz geht mit einer Siegesserie von 13 Matches in die Drittrundenpartie gegen Arthur Rinderknech. Der Franzose wird alles versuchen, um dem Weltranglistenersten die erste Saisonniederlage zu verpassen.

Der direkte Vergleich spricht klar für Alcaraz, der die bisherigen fünf Duelle gewinnen konnte. Das letzte Match ist gerade mal knapp zwei Wochen her. In Doha siegte Alcaraz in zwei Sätzen.

Alcaraz vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Arthur Rinderknech gibt es ab ca. 2 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells