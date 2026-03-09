Erstes Duell mit Sinner: Joao Fonseca verspürt echte Vorfreude

Joao Fonseca darf im Achtelfinale beim ATP Masters in Indian Wells Jannik Sinner fordern. Der Brasilianer traf bisher nie auf den Südtiroler oder deren größten Konkurrenten Carlos Alcaraz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 18:29 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca spielt erstmals gegen Jannik Sinner ein Tourmatch.

Nach seinem Sieg gegen Tommy Paul in der dritten Runde von Indian Wells darf sich Joao Fonseca im Achtelfinale auf ein Duell mit Jannik Sinner freuen. Und das ist für den jungen Brasilianer keineswegs nur eine Worthülse, denn die Vorfreude auf den Schlagabtausch ist durchaus gegeben: “Wir Tennisprofis wollen uns mit den besten Spielern messen. Ich freue mich daher auf das Match”, sagte Fonseca nach seinem Sieg gegen Paul.

Der 19-Jährige, aktuell auf Rang 35 platziert, wird schon seit einiger Zeit hochgehandelt. Nicht wenige Experten trauen Fonseca gar langfristig zu, dass er Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auch große Titel streitig machen kann. Ein direktes Duell gegen einen der beiden Topspieler blieb bisher aus. Daher ist das Achtelfinale gegen Jannik Sinner eine ganz besondere Partie. Auch für die Fans der gelben Filzkugel.

Fonseca mit bereits zwei ATP-Titeln

Joao Fonseca sorgte vor etwas mehr als einem Jahr für einen riesigen Hype um seine Person, als der Brasilianer im Nachbarland Argentinien sensationell den Titel beim ATP 250er-Turnier in Buenos Aires gewann. Der Druck in der darauffolgenden Woche beim Heimturnier in Rio war für den Teenager dann zu groß. In diesem Jahr gewann die Tennishoffnung des Landes die Doppelkonkurrenz von Rio mit Landsmann Marcelo Melo. Es war zum Teil auch die Bestätigung dafür, mit dem Druck des heimischen Publikums positiv umzugehen.

Mit dem Titelgewinn beim ATP 500er-Turnier in Basel untermauerte Joao Fonseca bereits im Herbst des letzten Jahres seine Ambitionen in Richtung Weltspitze. Der einzige Sieg gegen einen Spieler aus den Top Ten datiert aus dem Januar 2025, als Fonseca in der ersten Runde gegen Andrey Rublev glatt in drei Sätzen gewann. Der Südamerikaner fühlt sich also auf dem Hardcourt definitiv nicht unwohl, die Vorteile sollten klar beim Kontrahenten aus Italien liegen. Gegen Jannik Sinner wartet so oder so die bis dato größte Herausforderung auf den Hoffnungsträger Brasiliens.

Diese hätte bereits bei den Australian Open anstehen können. Fonseca galt als potenzieller Gegner Sinners in der dritten Runde. Doch überraschend unterlag der Südamerikaner in der ersten Runde gegen Eliot Spizzirri aus den USA. Zuvor hatte Fonseca allerdings Rückenprobleme, die ihn im Vorfeld der Australian Open einschränkten. Nun kommt es also doch zum ersten Duell mit dem vierfachen Grand-Slam-Champion. Ein Sieg Fonsecas würde den Hype um seine Person erneut entfachen.