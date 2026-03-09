ATP Masters Indian Wells live: Novak Djokovic vs. Aleksandar Kovacevic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Aleksandar Kovacevic treffen heute in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 07:20 Uhr

© Getty Images Aleksandar Kovacevic fordert in der dritten Runde Novak Djokovic zum Duell.

Nach seinem Sieg gegen Kamil Majchrzak trifft Novak Djokovic in seinem zweiten Duell in Indian Wells auf Aleksandar Kovacevic. Der US-Amerikaner hat bereits eine Partie mehr bestritten und wird nach Siegen gegen Hubert Hurkacz und Corentin Mutet mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem Serben gehen.

Im direkten Vergleich führt Novak Djokovic gegen den US-Boy, der das bisher einzige Duell für sich entscheiden konnte. In der ersten Runde der French Open siegte der Weltranglistendritte 2023 glatt in drei Sätzen.

Djokovic vs. Kovacevic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Aleksandar Kovacevic gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells