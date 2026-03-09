ATP Indian Wells: Titelverteidiger Draper fixiert Duell mit Djokovic

Titelverteidiger Jack Draper hat mit einem 6:1 und 7:5 gegen Francisco Cerundolo das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Dort wartet übermorgen Novak Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 23:07 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat sich gegen Francisco Cerundolo einen dritten Satz erspart

Jack Draper hatte dann doch keine Lust auf einen dritten Satz gegen Francisco Cerundolo. Und der Argentinier offenbar auch nicht. Denn Cerundolo bot, als er zum Satzausgleich servierte, gleich zwei Doppelfehler an, die Draper dankend mitnahm. Danach sollte der Brite, der 2025 im Endspiel im Tennis Paradise Holger Rune bezwingen konnte, kein Game mehr abgeben.

Im Achtelfinale wartet nun mit Novak Djokovic ein noch viel schwierigerer Test auf dem Weg zur Titelverteidigung. Djokovic gewann ein unterhaltsames Match gegen Aleksandar Kovacevic mit 6:4, 1:6 und 6:4. Es war der 420. Matcherfolg von Novak Djokovic bei einem ATP-Masters-1000-Turnier.

Djokovic führt im Head-to-Head mit 1:0

Djokovic und Draper haben bislang einmal gegeneinander gespielt: 2021 hatte sich der Serbe in Wimbledon in vier Sätzen behaupten können. Seitdem hat sich Jack Draper in allen belangen verbessert - hat allerdings immer wieder mit seinem Körper zu kämpfen.

Ein weiterer Brite, der in Indian Wells ebenfalls schon mal den Titel geholt hat, zog auch ins Achtelfinale ein. Denn Cameron Norrie besiegte Alex de Minaur doch etwas überraschend mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells