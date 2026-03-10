ATP Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Joao Fonseca im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Joao Fonseca. Das Match gibt es ab 2 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Matchtracker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 10:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner und Joao Fonseca kämpfen um das Viertelfinalticket in Indian Wells.

Erstmals treffen Jannik Sinner und Joao Fonseca aufeinander. Das Duell ist auch ein Fingerzeig für den jungen Brasilianer, der als kommender Konkurrent von Sinner und Dauerrivale Carlos Alcaraz gehandelt wird. Der 19-Jährige verdiente sich das Duell gegen den Weltranglistenzweiten mit starken Siegen gegen Raphael Collignon, Karen Khachanov und Tommy Paul.

Jannik Sinner cruiste bisher deutlich entspannter durch das Turnier in Indian Wells. Nach Freilos in Runde eins wurde Dalibor Svrcina mit 6:1 und 6:1 abgefertigt, anschließend folgte ein deutliches 6:3, 6:2 gegen Denis Shapovalov.

Die Bilanz der beiden Kontrahenten steht noch bei null, da dieses Duell, wie schon erwähnt, erstmals auf der Tour stattfindet.

Sinner vs. Fonseca - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Joao Fonseca gibt es ab 2 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells