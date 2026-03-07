ATP Masters Indian Wells: Jannik Sinner rauscht in Runde drei

Jannik Sinner hat bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells 2026 nur zwei Spiele abgegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 06:08 Uhr

Das war mal ein Einstand nach Maß für Jannik Sinner. Der Südtiroler besiegte in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wels den tschechischen Qualifikanten Dalibor Svrcina mit 6:1 und 6:1 und sparte damit Kraft und Zeit.

Ganz im Gegensatz zu seinem nächsten Gegner übrigens: Denn Denis Shapovalov musste gegen Tomas Martin Etcheverry über die volle Distanz gehen, gewann schließlich mit 6:3, 2:6 und 7:6 (5).

Sinner möchte körperlich zulegen

Nach seinem Sieg zeigte sich der Weltrangisten-Zweite naturgemäß zufrieden: “Ich bin ruhig, ich bin entspannt. Aber ich bin auch froh, wieder anzugreifen. Wir haben sehr viel gearbeitet”, so Sinner. “Viele, viele Stunden auf dem Court. Viele Stunde im Gym. Ich versuche, physisch ein bisschen stärker zu werden. Wir haben oft zweimal am Tag trainert, Freizeit gab es kaum.”

Seinen allerletzten Auftritt im Tennis Paradise hat dagegen Gael Monfils geliefert. Und es war ein guter. Den Monfils wehrte sich gegen Félix Auger-Aliassime nach Kräften, musste sich schließlich aber doch mit 7:6 (5), 3:6 und 4:6 geschagen geben.

Hart zu kämpfen hatte derweil auch ben Shelton, der das Duell der Super-Aufschläger gegen Reilly Opelka dann aber doch mit 6:7 (3), 7:6 ($) und 6:3 gewann. Shelton trifft nun wieder auf einen Landsmann - nämlich auf Learner Tien.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells