Mit Moutet an der Spitze: Stark besetztes Challenger in Phoenix startet

In Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, startet am heutigen Dienstag das Hauptfeld des ATP-175er-Challengers. Die ursprüngliche Meldeliste war noch etwas besser, doch die Namen im Hauptfeld können sich sehen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 15:31 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet führt beim 175er-Challenger in Phoenix das Feld an.

Der wohl größte Name auf der Meldeliste des 175er-Challengers in Phoenix war definitiv Joao Fonseca. Der Brasilianer hat aber natürlich nicht beim ATP Masters in Indian Wells rausgezogen, um in Arizona zu starten. Auch wenn er dort den Titel, den er im vergangenen Jahr gewann, nun nicht verteidigen kann. Die größere Anzahl an Punkten (1000 zu 175 für den Sieger) und Preisgeldern (612.340 US-Dollar zu 48.000 US-Dollar für den Sieger) gibt es in Kalifornien zu verdienen. Ein Duell mit Jannik Sinner in der kommenden Nacht (ab 2 Uhr) kitzelt zudem den sportlichen Ehrgeiz mehr.

Die Namen des Hauptfeldes können sich trotzdem sehen lassen. Corentin Moutet, aktuell die Nummer 33 der Welt, führt das 28er-Feld an, dahinter folgt Zizou Bergs aus Belgien. Auch Routinier Adrian Mannarino, an Position drei gesetzt, ist den vierstündigen Weg mit dem Auto angetreten. Die besten vier Spieler im Turnier genießen zudem auch noch ein Freilos in Runde eins. Es sind also nur vier Siege bis zum Challenger-Titel nötig. Jan-Lennard Struff vertritt die deutschen Farben und muss bereits in der ersten Runde gegen James Duckworth antreten.

Hurkacz und Goffin starten in Cap Cana

Für die Spieler aus den Top 50 ist der Abstecher auf die Challenger Tour mit einer Besonderheit verbunden. Denn normalerweise dürfen die besten Akteure der Welt gar nicht für diese Turniere melden. Die erst vor wenigen Jahren neu eingeführte 175er-Kategorie gehört da zur Ausnahme. Ziel der ATP war es, dass die Topspieler während der zweiten Woche der größeren Masters-Events eine Turnieroption haben. Dazu machen sie direkt Werbung für die Challenger Tour.

Parallel findet auch noch in Cap Cana, der Dominikanischen Republik, ein Challenger mit der derselben Kategorisierung wie in Phoenix statt. Allerdings sind dort keine Spieler aus den Top 50 zu Gast. Miomir Kecmanovic, die 58 der Welt, führt das Feld an. Doch Namen wie Hubert Hurkacz oder David Goffin sorgen sicherlich auch für Aufmerksamkeit.

