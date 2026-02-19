Phoenix und Punta Cana – die Super-Challenger locken wieder!

In der zweiten Turnierwoche des ersten 1000er-Events der neuen Saison in Indian Wells bietet die ATP-Challenger-Tour seit mehreren Jahren Spielmöglichkeiten in der höchsten Kategorie 175. Ein absolutes Top-Feld verspricht dabei das bereits etablierte Turnier in Phoenix mit Titelverteidiger Joao Fonseca, während das im letzten Jahr erstmals ausgetragene Turnier im Punta Cana diesbezüglich im Top-50-Bereich etwas im Schatten steht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 19:13 Uhr

© Getty Images Laut Meldeliste plant der brasilianische Shooting-Star Joao Fonseca beim Super-Challenger in Phoenix seine Titelverteidigung.

Beste Tennisunterhaltung verspricht auch in diesem Jahr wieder das ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 175 in Phoenix. So hat sich laut Meldeliste nicht nur der brasilianische Shooting-Star Joao Fonseca angekündigt, der im Vorjahr bei nur einem abgegebenen Satz zum Titelgewinn rauschte, sondern auch der französische „Magier“ Corentin Moutet, der immer für spektakuläres Teiben auf dem Platz zu haben ist. Zudem hat das Heimpublikum mit dem jungen US-Amerikaner Alex Michelsen einen heißen Kandidaten um die Titelvergabe im Rennen. Während die Top 30 unisono an einen längeren Verbleib beim ersten Masters-Event des Jahres in Indian Wells glaubt, ist die Dichte der Top-Spieler ab dem an Position 1 gemeldeten Arthur Rinderknech als ATP-Nr. 30 ziemlich gedrängt. Aktuell liegt der Cut mit dem für Kasachstan startenden Alexander Shevchenko bei Weltranglistenposition 79. Wenn man zum Vergleich das aktuell laufende ATP-250-Turnier in Delray Beach hernimmt, ergatterte dort mit dem Italiener Mattia Bellucci die aktuelle Nr. 76 der Welt den letzten Spot im Hauptfeld. Auch aus deutscher Sicht lassen sich Daniel Altmaier aus Kempen und der Warsteiner Jan-Lennard Struff die sechste Ausgabe im US-Bundesstaat Arizona nicht entgehen.

Trotz gleicher Kategorie muss das zeitgleich stattfindende Turnier in der Dominikanischen Republik in Punkto Teilnehmerfeld zwischen den Positionen 30 bis 50 federn lassen. So scheint die knapp zehn flugstündige Anreise von Indian Wells nach Punta Cana im Gegensatz zu den vier Autostunden nach Phoenix für die meisten Spieler doch den Ausschlag für ein weiteres Turnier in den Vereinigten Staaten gegeben zu haben. So führt der Argentinier Tomas Martin Etcheverry als Nr. 51 im ATP-Ranking die Meldeliste vor dem Österreicher Filip Misolic an, so denn dieser nach seiner Verletzung beim ATP-Challenger-Turnier in Lille hoffentlich wieder gesund bereitsteht. Mit dem zweifachen Masters-Champion Hubert Hurkacz, der sich nach seinem verletzungsbedingten Rückfall auf Position 71 der Weltrangliste beim United Cup mit seinem Erfolg über Alexander Zverev wieder eindrucksvoll zurückgemeldet hatte, kann das Feld immerhin mit einem spektakulären „Dark Horse“ aufwarten. Den Cut bildet mit Juan Manuel Cerundolo momentan ein argentinischer Landsmann des topgemeldeten Etcheverry, der aktuell im ATP-Ranking auf Platz 78 geführt ist.

Etwas Dynamik, wer dann schlussendlich wirklich beim Challenger in Arizona oder in der Dominikanischen Republik antreten wird, dürfte traditionell davon abhängen, wer sich in der kalifornischen Wüste etwas „unerwartet“ in die zweite Woche vorspielen kann. Auf das ein andere Zuckerl hoffen natürlich beide Turnierveranstalter und werden sich die ein oder andere Wildcard sehr lange in der Hinterhand behalten, falls der ein oder andere absolute Top-Spieler nach einem überraschend frühen Aus in Indian Wells doch den Drang verspürt, vor dem zweiten Masters-Event in Miami noch einmal turniertechnisch zum Schläger zu greifen.