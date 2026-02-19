ATP Doha: Alcaraz ringt starken Khachanov in drei Sätzen nieder

Mit einer kämpferisch herausragenden Leistung drehte der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz beim ATP-500-Turnier in Doha nach verlorenem ersten Durchgang noch seine Viertelfinal-Begegnung gegen Karen Khachanov und triumphierte damit auch in der sechsten Auseinandersetzung mit dem Russen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 20:24 Uhr

© Getty Images Mit einem Kraftakt schaffte Carlos Alcaraz im Viertelfinale von Doha noch den Dreisatz-Erfolg gegen Karen Khachanov.

Die Favoritenrolle war Carlos Alcaraz im Vorfeld seiner Viertelfinal-Begegnung beim ATP-500-Turnier in Doha gegen Karen Khachanov nicht zu nehmen, schließlich konnte der Weltranglistenerste aus Spanien alle fünf vorherigen Duelle mit dem Russen für sich entscheiden und musste dabei insgesamt nur einen Satz abgeben.

Doch Khachanov, der im Turnierverlauf in seinen beiden bisherigen Partien im Gegensatz zu seinem Gegner jeweils über die volle Distanz gehen musste, zeigte sich von Beginn an erstaunlich frisch, konnte das Geschehen komplett offenhalten und sich im Verlauf des ersten Durchgangs sogar eine Breakchance mehr erspielen. Alcaraz hingegen beging in wichtigen Phasen ungewohnte Fehler, schaffte es aber dennoch in den Tiebreak. Doch auch dort zeigte sich der 29-jährige Khachanov spielerisch stark, besorgte sich mit einem Vorhand-Gewinnschlag insgesamt fünf laufende Satzbälle und verwertete den dritten davon nach 70 Minuten mit einem Service-Winner.

Obwohl Khachanov auch im zweiten Akt weiterhin präsent war, steigerte Alcaraz sein Level und packte nun auch in entscheidenden Phasen konsequent zu. Mit der ersten Break-Möglichkeit im Durchgang erspielte sich der 22-jährige die 3:2-Führung und sollte den Vorsprung bis zum Satzende nicht mehr abgeben. Zwar musste der siebenfache Grand-Slam-Sieger beim Stand von 5:3 bei Aufschlag seines Gegners noch einen Satzball verstreichen lassen, servierte aber im Anschluss ohne Gegenpunkt aus und besiegelte mit einem Ass den Satzgleichstand.

Auch im dritten Durchgang bekamen die leider wieder etwas spärlich erschienenen Zuschauer in Doha hochklassiges Tennis mit spektakulären Ballwechseln geboten. Nach ausgeglichenem Beginn konnte Alcaraz im Stile eines Champions noch einmal eine Schippe drauflegen und schnappte sich mit einem beeindruckenden Vorhand-Passierball aus dem Lauf das Break zum 3:2. Im weiteren Verlauf war Carlitos dann nicht mehr zu stoppen und nahm seinem Gegenüber zum Abschluss noch einmal das Service zum finalen 6:7 (3), 6:4, 6:3-Erfolg nach knapp zweieinhalb Stunden ab.

Im Halbfinale sieht sich Alcaraz als Nr. 1 des Turniers dem an Position 5 geführten Andrey Rublev gegenüber, der sich in zwei Sätzen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha