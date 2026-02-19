ATP Doha: Mensik kegelt Sinner im Viertelfinale raus

Mit einer mutigen und konsequenten Leistung bei nur einem kleinen Durchgänger im zweiten Durchgang besiegte der Tscheche Jakub Mensik im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Doha den Weltranglisten-2. Jannik Sinner im allerersten Aufeinandertreffen auf der Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 00:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer mutigen Darbietung schaffte Jakub Mensik im Viertelfinale des ATP-Turniers in Doha einen überraschenden Dreisatz-Erfolg gegen Jannik Sinner.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Als klarer Favorit ging der Weltranglisten-2. Jannik Sinner beim ATP-500-Turnier in Doha in seine Viertelfinal-Begegnung beim ersten Duell auf der Tour gegen den an Position geführten 6 geführten Jakub Mensik. Dennoch war beim Südtiroler Vorsicht angesagt, schließlich zeigte der Tscheche im vergangenen Jahr bei seinem Triumph im Masters-Finale von Miami gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic keine Furcht vor großen Namen.

Und furchtlos startete Menik auch gegen den vierfachen Major-Sieger in die Begegnung und ließ sich auch von insgesamt vier Break-Möglichkeiten seines 24-jährigen Gegners in seinem zweiten Aufschlagspiel nicht verunsichern, die er allesamt abwehren konnte. Auch im weiteren Verlauf servierte der Tscheche konstant, während Sinner beim Rückschlag seine gewohnte Qualität vermissen ließ. Nachdem der 20-jährige Mensik beim Stand von 4:3 seinerseits eine Break-Möglichkeit nicht nutzen konnte, fiel die Entscheidung im Tiebreak. Auch dort hielt der Masters-Sieger von Miami seine Aufschlagleistung hoch und dominierte diesen von Beginn an zur Satzführung.

Im zweiten Akt ließ die Aufschlagquote von Mensik deutlich nach, weshalb Sinner dadurch besser ins Spiel kam. Dank zweier Doppelfehler seines Gegners schnappte sich der Südtiroler zu Null das Aufschlagspiel seines Gegners und ließ diesen bis zum Ende des Durchgangs nicht mehr anschreiben. Doch der tschechische Außenseiter wollte sich nach dem Satzausgleich noch lange nicht geschlagen geben. Gleich im ersten Aufschlagspiel überrumpelte der zweifache ATP-Titelträger seinen Gegner und konnte diesem das Service abnehmen. Wie im ersten Satz blieb Mensik beim Service durchgängig stabil und musste im weiteren Verlauf nur eine Break-Möglichkeit von Sinner abwehren. Beim Stand von 5:3 erhöhte er auch beim Rückschlag noch einmal das Risiko und erzwang bei seinem ersten Matchball mit einem druckvollen Rückhand-Return den finalen 7:6 (3), 2:6, 6:3-Erfolg nach 2:12 Stunden.

Nach der Begegnung kommentierte der zufriedene Sieger im On-Court-Interview: „Nachdem, was Jannik in seiner Karriere bisher geleistet hat, wusste ich, dass es heute eine unglaublich schwere Aufgabe sein würde. Dennoch bin ich hier mit der Einstellung reingegangen, das Match gewinnen zu wollen. Im ersten Satz bin ich gleich gut reingekommen und habe richtig stark serviert. Im zweiten Satz habe ich dann etwas meine Energie verloren, was er dann sofort genutzt hat. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich im dritten Satz noch einmal so zurückkommen und mit einer erneut starken Aufschlagleistung das Match für mich entscheiden konnte.“

Im Halbfinale sieht sich die aktuelle Nr. 16 der Welt dem Franzosen Arthur Fils gegenüber, der sich im Turnierverlauf mit seinem neuen Coach Goran Ivanisevic bislang glänzend präsentiert hat und im Halbfinale den an Nr. 8 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka mit 6:3, 6:3 bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha