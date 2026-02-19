ATP Doha: Jannik Sinner vs Jakub Mensik im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 2) trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Achtelfinale auf Jakub Mensik (ATP-Nr. 16). Das Match gibt es ab 18:40 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 21:01 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner vs. Jakub Mensik

Sinner setzte sich im Achtelfinale mit 6:3, 7:5 gegen Alexei Popyrin durch. Nun geht es also gegen den Tschechen Jakub Mensik, der seinerseits mit einem 6:3, 6:2-Sieg über den Chinesen Zhizhen Zhang aufhorchen ließ.

Im direkten Vergleich zwischen Sinner und Popyrin steht es bislang noch 0:0. Die beiden treffen in Doha zum ersten Mal aufeinander.

Sinner vs. Mensik – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexei Popyrin gibt es ab 18:40 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzeltableau der Herren in Doha