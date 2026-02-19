ATP: In Acapulco gibt's dieses Jahr kein Fleisch (und weniger Geld)

Beim ATP-Turnier in Acapulco (ab 23. Februar) müssen die Spieler in diesem Jahr auf Fleisch verzichten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 15:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tomas Machac

Das geht aus einer Turnierinformation an die Spieler hervor.

Unter dem Punkt “Meat Safety” wird hierbei der Grund aufgeführt: Man wolle so das Risiko minimieren, dass Spieler mit kontaminiertem Fleisch in Kontakt kommen. Der Hintergrund: Einige Dopingfälle auf ATP- und WTA-Ebene hatten ihren Ursprung genau daher.

Um die Spieler dennoch mit ausreichend Eiweiß zu versorgen, wolle man in Kooperation mit der ATP hochqualitative Protein-Alternativen zur Verfügung stellen. Aufgeführt sind zudem die Eiweiß-Gehälter von Eiern, Milch und Hülsenfrüchten.

Auch in Sachen Preisgeld müssen die Spieler in diesem Jahr Abstriche machen in Acapulco. So gibt's für den Sieger “nur" 461.835 US-Dollar - im Vergleich zu den 483.515 US-Dollar im Vorjahr.

Alexander Zverev in Acapulco am Start

In Acapulco greift auch Alexander Zverev wieder ins Turniergeschehen ein. Er hatte zuletzt das Halbfinale bei den Australian Open erreicht und dort in einem dramatischen Fünfsatz-Thriller gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz verloren.

Zverev hatte das Turnier in 2021 gewonnen.

Neben dem Weltranglisten-Vierten haben unter anderem auch Alex de Minaur, Ben Shelton, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Gael Monfils und Grigor Dimitrov gemeldet.

Titelverteidiger ist Tomas Machac.